مولودية وهران يفوز وديا بخماسية أمام اتحاد الكرمة

خاض فريق مولودية وهران، سهرة أمس الأحد، مباراة ودية تحضيرية، في مواجهة فريق اتحاد الكرمة، بملحق ملعب “ميلود هدفي”.

وتمكن فريق مولودية وهران، من تحقيق فوز عريض في هذه المواجه الودية، بنتيجة خمسة أهداف كاملة دون رد.

وتداول على تسجيل أهداف الحمراوة، كل من: عبد الرحمان بورديم، عريبي، كروم، عليان، وسيلا.

يذكر أن فريق مولودية وهران، سيخوض مواجهة جد قوية، في الجولة المقبلة من البطولة، المقررة يوم الخميس، أين يستظيف الرائد مولودية الجزائر.