مولودية وهران ينهزم وديا بثلاثية أمام ترجي مستغانم

خاض فريق مولودية وهران، مباراة ودية تحضيرية، أمام ترجي مستغانم، تحسبا لبقية مشوار الموسم الجاري من البطولة.

وأجريت هذه المباراة التحضيرية، بين فريقي مولودية وهران، ومضيفه ترجي مستغانم، بملعب “بن سليمان”، بمستغانم.

وسجل أهداف فريق الحمراوة في هذا اللقاء الودي التحضيري كل من بورديم في الدقيقة الـ40، وجوبي في الدقيقة الـ80.

في المقابل تداول على تسجيل أهداف فريق ترجي مستغانم، كل من عوجان، وغنون، واللاعب بلخادم.