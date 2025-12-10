مولودية وهران يواجه ودادا تلمسان في مباراة تحضيرية

برمج الطاقم الفني لفريق مولودية وهران، مباراة ودية تحضيرية لتعداد الفريق، في مواجهة فريق وداد تلمسان.

ويخوص فريق مولودية وهران، هذه المباراة التحضيرية، ضد وداد تلمسان، اليوم الأربعاء، بملعب “مرسى الحجاج”.

ويسعى الطاقم الفني للحمراوة، من خلال هذه المواجهة التحضيرية، العمل على تحسين مردود الفريق، تحسبا للمباريات المقبلة.

يذكر أن فريق مولودية وهران، يحتل حاليا المركز الثالث في ترتيب البطولة المحترفة، برصيد 21 نقطة.