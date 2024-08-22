مولودية وهران تفوز وديا أمام الذيد الإماراتي

تمكن فريق مولودية وهران، بقيادة المدرب يوسف بوزيدي، من تحقيق فوز ودي أمام نادي الذيد الإماراتي بثنائية مقابل واحد.

وسجل الثنائية كل من اللاعب باكوه في الدقيقة 6، و اللاعب بوسالم في الدقيقة 88 من عمر المواجهة .

وعرفت المواجهة الودية اعتماد المدرب بوزيدي على تشكيلتين مختلفتين، حيث لعب في الشوط الأول كل من ليونارد، العقون، شاوش، قسوم، حماش، بوخلدة، سيري، مطراني، عليان، بعكوح، عريبي.

في حين شارك في الشوط الثاني كل من رحماني، بلحران، كرم، شاذلي، حميدة، بن عمارة، صنهاجي، دهار، جوبا، عرجي، سيلا.

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