مولودية الجزائر.. ثابتي يتعرض لإصابة وزوغرانا يعود

شهدت تدريبات فريق مولودية الجزائر تطورات على مستوى الحالة الصحية للاعبين، وذلك خلال التربص التحضيري الجاري بمدينة عنابة.

وكشف فريق مولودية الجزائر، في بيان عبر صفحته على فيسبوك، أن متوسط الميدان محمد زوغرانا، عاد للمشاركة بشكل عادي في التدريبات الجماعية للفريق. بعد تعافيه الكامل من الآلام التي كان يعاني منها على مستوى الركبة.

وقد أكدت الفحوص الطبية التي أجراها اللاعب مؤخراً أنه لا يعاني من أي إصابة، ما سمح له بالاندماج مجددًا مع المجموعة.

وكان زوغرانا قد غاب عن الحصص التدريبية السابقة، بالإضافة إلى غيابه عن اللقاء الودي أمام مولودية قسنطينة، ما أثار بعض القلق قبل أن تتضح سلامته.

في المقابل، تعرض اللاعب العربي ثابتي لإصابة عضلية على مستوى العضلة المقربة للفخذ الأيمن. خلال إحدى الحصص التدريبية الجارية في التربص الحالي.

ومن المنتظر أن يخضع ثابتي لكشوف طبية معمقة لتحديد طبيعة الإصابة بدقة وفترة غيابه عن المنافسة. في انتظار صدور التقرير النهائي من الطاقم الطبي للفريق.

وتواصل الطواقم الفنية والطبية متابعة الحالة البدنية لجميع اللاعبين عن كثب. بهدف ضمان جاهزية مثالية قبل انطلاق المنافسات الرسمية.