مولودية الجزائر تفوز على وفاق سطيف بثنائية وتُعزّز مركزها في الصدارة

عزّز فريق مولودية الجزائر صدارته لبطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم، بعد تحقيقه فوزًا مستحقًا على ضيفه وفاق سطيف بنتيجة (2-0)، في المباراة التي جرت بملعب علي عمار “لابوانت” بالدويرة ضمن الجولة 14 من البطولة الوطنية.

وسجّل ثنائية الفريق العاصمي كل من زين الدين فرحات في الدقيقة الـ47، قبل أن يُضيف صاليو بانغورا الهدف الثاني من ركلة جزاء، مؤكّدًا تفوّق المولودية خلال أطوار اللقاء.

وشهدت المباراة لقطة مثيرة بعدما وقّع صاليو بانغورا على هدف جميل للغاية، غير أنّ الحكم قرّر إلغاءه بداعي التسلل، كما عرفت المواجهة طرد لاعب وفاق سطيف محمد شمس الدين بن لبنة، ما صعّب مهمة الضيوف في العودة بالنتيجة.

وبهذا الانتصار، رفع مولودية الجزائر رصيده إلى 31 نقطة في صدارة الترتيب، موسّعًا الفارق عن ملاحقه المباشر اتحاد العاصمة الذي يملك 23 نقطة، ليواصل “العميد” عروضه القوية هذا الموسم ويؤكّد طموحاته في التتويج باللقب.