مولودية الجزائر تفوز على وفاق سطيف بثنائية وتُعزّز مركزها في الصدارة

عزّز فريق مولودية الجزائر صدارته لبطولة الرابطة المحترفة لكرة القدم، بعد تحقيقه فوزًا مستحقًا على ضيفه وفاق سطيف بنتيجة (2-0)، في المباراة التي جرت مساء اليوم الاثنين، بملعب علي عمار “لابوانت” بالدويرة، لحساب الجولة الـ14 من البطولة الوطنية.

وسجّل ثنائية المولودية كلٌّ من زين الدين فرحات في الدقيقة الـ47، وصاليو بانغورا من ركلة جزاء في الدقيقة الـ56، مؤكّدًا تفوّق المولودية في اللقاء.

وشهدت المباراة لقطة مثيرة بعدما وقّع صاليو بانغورا على هدف جميل للغاية، غير أنّ الحكم قرّر إلغاءه بداعي التسلل، كما عرفت المواجهة طرد لاعب وفاق سطيف محمد شمس الدين بن لبنة، في الدقيقة 82، بعد 5 دقائق فقط من دخوله بديلًا، وهو ما صعّب مهمة الضيوف في العودة بالنتيجة.

وبهذا الانتصار، رفع فريق مولودية الجزائر رصيده إلى 31 نقطة في صدارة الترتيب، موسّعًا الفارق عن ملاحقه المباشر اتحاد العاصمة الذي يملك 23 نقطة، ليواصل “العميد” عروضه القوية هذا الموسم ويؤكّد طموحاته في التتويج باللقب. خاصة أنه يتبقى في رصيده مباراتان مؤجلتان.