مولودية الجزائر واتحاد العاصمة يستعيدان نغمة الانتصارات وبارادو يواصل التأكيد

استعاد ناديا مولودية الجزائر و اتحاد العاصمة، اليوم الخميس، نغمة الانتصارات في الرابطة المحترفة، برسم مواجهات الجولة الخامسة عشرة.

وتمكن نادي مولودية الجزائر من العودة بفوز ثمين من مدينة المسيلة، بعد إطاحته بالفريق المحلي، نجم مقرة، بهدفين مقابل هدف واحد. ويأتي هذا الفوز المهم جداً بعد التعادل المخيب للعميد داخل الديار أمام أولمبي الشلف، في الجولة السابقة.

ومكّن هذا الفوز المولودية من الارتقاء للمركز الثاني في سلم الترتيب، برصيد 21 نقطة. مع تبقي ثلاث مواجهات مؤجلة في رصيده. أمام كل من احاد العاصمة، شبيبة الساورة وترجي مستغانم.

أما نجم مقرة، فقد اختتم مرحلة الذهاب برصيد 15 النقطة في المركز الـ12 مؤقتا.

وحقق اتحاد العاصمة الفوز بثلاثية نظيفة أمام ضيفه مولودية وهران، بعدما ضيع فوزا في المتناول في الجولة السابقة أمام وفاق سطيف بهدف لمثله.

وارتقى اتحاد العاصمة بهذا الفوز للمركز الثالث برصيد 20 نقطة. مع تبقي أربع مواجهات مؤجلة في رصيده، أمام كل من مولودية الجزائر، أتلتيك بارادو، أولمبيك أقبو واتحاد خنشلة.

وتجمد رصيد مولودية وهران بهذه الخسارة، عند النقطة الـ18 في المركز السابع، مع تبقي مواجهة مؤجلة في رصيده أمام شباب بلوزداد.

كما يواصل أتلتيك بارادو، عروضه القوية هذا الموسم بتحقيقه الفوز الثالث تواليا. عند تنقله إلى مستغانم لمواجهة الترجي المحلي بنتيجة هدفين دون رد.

ويأتي تفوق نادي الأكاديمية على ترجي مستغانم، بعد فوزه أمام شبيبة الساورة ووفاق سطيف في الجولتين السابقتين.

ورفع “الأتلتيك” رصيده للنقطة الـ19 في المركز السادس في الترتيب العام للرابطة المحترفة. فيما تراجع ترجي مستغانم للمركز قبل الأخير برصيد 12 نقطة. مع تبقي مواجهة مؤجلة أمام مولودية الجزائر.