مولودية وهران تتجاوز بارادو وتعود إلى سكة الانتصارات

تمكن نادي مولودية وهران، من العودة إلى سكة الانتصارات في الرابطة المحترفة لكرة القدم، بعد ثلاث خسارات متتالية، أمام كل من أولمبي الشلف، مولودية الجزائر، وشبيبة القبائل.

وحقّق “الحمراوة”، اليوم الجمعة، فوزا ثمينا أمام أتلتيك بارادو بثناية نظيفة، برسم الجولة الـ21 من الرابطة المحترفة، وسجل هدفي المباراة كل من دهار وموتراني في الدقيقتين الـ20 والـ67 على التوالي.

وبهذا الفوز، رفعت مولودية وهران رصيدها للنقطة الـ24 في المركز الـ11 في الترتيب العام. فيما تجمد رصيد أتلتيك بارادو عند النقطة الـ29 في المركز الخامس.