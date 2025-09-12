مولودية وهران تتجاوز شبيبة القبائل بثنائية وترتقي لصدارة الترتيب مؤقتاً

واصلت مولودية وهران عروضها القوية هذا الموسم، بعدما تجاوزت شبيبة القبائل بثنائية نظيفة، اليوم الجمعة في اللقاء الذي جرى بملعب ميلود هدفي لحساب الجولة الرابعة من بطولة الرابطة المحترفة.

المباراة عرفت تنافسًا شديدًا، غير أن الحسم جاء من جانب “الحمراوة”، إذ افتتح النتيجة المتألق شكيب عوجان في الدقيقة الـ52، بعد تمريرة دقيقة من زميله مولاي، أنهاها بتسديدة قوية من داخل منطقة العمليات استقرت في الشباك.

وفي الشوط الثاني، أكد صانع الألعاب بوخلدة تفوق فريقه بتسجيل الهدف الثاني من ركلة جزاء، في آخر أنفاس اللقاء. نفذها بطريقة فنية رائعة على طريقة “بانينكا”، ليتفاعل معها الجمهور الوهراني بحرارة كبيرة.

هذا الفوز مكّن مولودية وهران من رفع رصيدها إلى 7 نقاط واعتلاء صدارة الترتيب مؤقتًا. بعدما حقق الفريق مسارًا متباينًا منذ انطلاقة الموسم: فوز في الجولة الأولى أمام نجم بن عكنون، خسارة أمام أولمبيك آقبو، تعادل أمام ترجي مستغانم، ثم فوز مقنع أمام شبيبة القبائل.

في المقابل، واصلت شبيبة القبائل نتائجها السلبية، إذ تجمد رصيدها عند نقطتين فقط في المركز الـ13. من تعادلين أمام نجم بن عكنون وأولمبيك آقبو، وخسارتها أمام مولودية وهران.

لتظل تنتظر خوض المباراة المؤجلة من الجولة الأولى أمام اتحاد العاصمة في محاولة لتدارك البداية المتعثرة.