مولودية البيض وأولمبي الشلف يحققان انطلاقة قوية في مرحلة الإياب

فاجأ فريق مولودية البيض ضيفه وفاق سطيف وفاز عليه بهدف نظيف، في مباراة ضمن الجولة الـ16 من الرابطة المحترفة.

وسجل الهدف الوحيد في اللقاء، الذي احتضنه ملعب زكريا المجدوب بالبيض، اللاعب خير الدين بن عمران، بطريقة جميلة وفي الوقت القاتل (الدقيقة 90+5).

كما عرفت جولة افتتاح مرحلة الإياب من منافسة الرابطة المحترفة، فوز أولمبي الشلف على نادي أتلتيك بارادو، بهدفين نظيفين، من إمضاء ياو إغبانغو في الدقيقة الـ16 وإدوارد ليدلوم في الدقيقة الـ10 من المباراة التي جرت بملعب بومرزاق بالشلف.

وبذلك، حقق كل من مولودية البيض وأولمبي الشلف انطلاقة مثالية في مرحلة الإياب.