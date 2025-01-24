مولودية الجزائر تحسم الداربي أمام اتحاد العاصمة بثلاثية نظيفة

حسم فريق مولودية الجزائر ،الداربي العاصمي، الذي جمعه بالغريم ومستضيفه اتحاد العاصمة، بالفوز بثلاثية نظيفة، في مباراة احتضنها ملعب 5 جويلية الأولمبي.

وسجل ثلاثية مولودية الجزائر كل من المهاجم أمين مسوسة في الدقيقة الـ49،وكيبري جونيور في الدقيقة الـ57، قبل أن يختم المهرجان التهديفي سفيان بايازيد بهدف ثالث في الدقيقة 101 من الوقت المحتسب بديلاً عن الضائع.

وعرفت المباراة تفوق المدرب التونسي خالد بن يحيى تكتيكيا على مواطنه التونسي نبيل معلول بالنتيجة والأداء.

c إضغط عل

ى الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور[/caption]