مولودية الجزائر تسيطر على التشكيلة المثالية للجولة الـ25

كشفت رابطة كرة القدم المحترفة عن تشكيلة الجولة الـ25 من بطولة الرابطة المحترفة التي عرفت تألق عدة أسماء بارزة قدمت مستويات كبيرة وأسهمت بشكل حاسم في نتائج أنديتها.

وجاءت التشكيلة المثالية للجولة الـ25 من الرابطة المحترفة كما يلي:

حارس الجولة : شريف محمد طيب (نجم مقرة): صمام أمان حقيقي، تألق بتصديات مذهلة حرم بها أولمبي الشلف من أهداف محققة.

: شريف محمد طيب (نجم مقرة): صمام أمان حقيقي، تألق بتصديات مذهلة حرم بها أولمبي الشلف من أهداف محققة. رباعي الدفاع : بلال بوكرشاوي (شباب بلوزداد)، أيوب غزالة (مولودية الجزائر)، كيفن مونديكو (اتحاد العاصمة)، معمري أحمد ( شبيبة القبائل).

: بلال بوكرشاوي (شباب بلوزداد)، أيوب غزالة (مولودية الجزائر)، كيفن مونديكو (اتحاد العاصمة)، معمري أحمد ( شبيبة القبائل). خط الوسط : منذر بوزكري (نجم مقرة)، محمد زوغرانا (مولودية الجزائر)، محمد بن خماسة (مولودية الجزائر)، عادل بولبينة ( أتلتيك بارادو).

خط الهجوم: إينياتيف ( شبيبة القبائل)، محمد بانغورا (مولودية الجزائر).

شهدت تشكية الجولة الـ25 من الرابطة المحترفة تفوّقاً واضحاً للاعبي مولودية الجزائر بوجود 5 لاعبين. وهو ما يعكس الأداء الجماعي القوي للفريق. كما سجل هداف الرابطة المحترفة عادل بولبينة حضوره في التشكيلة بعدما قاد فريقه للفوز أمام اتحاد بسكرة خارج الديار.

ومن جهته، أكد الظهير الأيمن لشباب بلوزداد، بوكرشاوي، أنه اكتشاف البطولة المحلية هذا الموسم. ففي ظرف قصير تمكن من حجز مكانة أساسية ضمن تشكيلة الشباب.

وفي السياق ذاته، برهن حارس نجم مقرة، شريف محمد طيب، على أنه صمام أمان حقيقي. تألق بتصديات مذهلة حرم بها أولمبي الشلف من أهداف محققة وساعد فريقه في تحقيق ثلاث نقاط ثمينة في سباق البقاء في دوري الأضواء.