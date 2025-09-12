مولودية الجزائر تعود بالنقاط الثلاث من آقبو وبن عكنون تحسم الداربي أمام بارادو

حقّق نجم بن عكنون أول فوز له في الموسم الجاري من الرابطة المحترفة، بعد تفوقه على ضيفه أتلتيك بارادو بنتيجة (1-0).

في الداربي العاصمي الذي احتضنه ملعب 20 أوت بالعناصر، لحساب الجولة الرابعة.

اللقاء كان متكافئا في بدايته، قبل أن ينجح المهاجم عبد الجليل ساعد، في فك شيفرة الدفاع في الدقيقة 21 بمقصية رائعة سكنت شباك الحارس، مانحا فريقه ثلاث نقاط ثمينة.

بهذا الفوز رفع النجم رصيده إلى 4 نقاط، بعد خسارته في الجولة الأولى أمام مولودية وهران وتعادله في الجولة الثانية ضد شبيبة القبائل، في انتظار خوض مباراته المؤجلة عن الجولة الثالثة أمام مولودية الجزائر.

في الجهة المقابلة، يواصل أتلتيك بارادو سلسلة نتائجه السلبية، حيث تكبد الهزيمة الثانية على التوالي بعد سقوطه في الجولة الماضية أمام اتحاد الجزائر.

الفريق لم يحصد سوى نقطة واحدة منذ بداية الموسم كانت أمام أولمبي الشلف، ليتجرع بعدها ثلاث هزائم متتالية ضد كل من شباب بلوزداد، اتحاد الجزائر ونجم بن عكنون، ما جعله يتذيل جدول الترتيب العام برصيد نقطة واحدة فقط.

ويضع هذا الوضع إدارة ومدرب أتلتيك بارادو أمام حتمية مراجعة الحسابات سريعاً لتصحيح المسار، خاصة مع بداية مبكرة تنذر بموسم صعب إذا استمر نزيف النقاط.

مولودية الجزائر تحقق الأهم

وفي مباراة ضمن الجولة ذاتها، تمكن نادي مولودية الجزائر من العودة بالنقاط الثلاث، من ملعب الوحدة المغاربية ببجاية، عند حلوله ضيفا على فريق أولمبيك آقبو.

وتمكن الظهير الأيمن رضا حلايمية، من تسجيل الهدف الأول للفريق، في الدقيقة الـ8، بعدما استغل تمريرة حاسمة من زميله، مسوسة، الذي توغل لمنطقة عمليات المنافس بطريقة سلسة.

ورفع حامل اللقب رصيده للنقطة الـ4، بعد تعادل أمام اتحاد الجزائر في الجولة الثانية، مع تبقي مواجهتين مؤجلتين في رصيده، أمام شباب بلوزداد في الجولة الأولى، ونجم بن عكنون في الجولة الثالثة.