مولودية الجزائر تباشر التحضير لمواجهة البيّض وسط أجواء حزينة

شرعت تشكيلة فريق مولودية الجزائر في التحضير للمباراة المقبلة ضمن الرابطة المحترفة، التي ستجمعهم بالضيف مولودية البيض، يوم السبت المقبل.

وجرت التدريبات وسط أجواء حزينة، حسب ما نشرته الصفحة الرسمية للنادي العاصمي، اليوم الاثنين، بعد وفاة أحد مناصري الفريق، في طريق العودة من بسكرة، حيث عاد الفريق بالفوز أمام الاتحاد المحلي.

وجاء في الصفحة الرسمية للمولودية على موقع فيسبوك: “وسط أجواء حزينة باشرنا تحضيراتنا استعدادا للمواجهة القادمة… وداعا سفيان رمضاني … المولودية لن تنساك”.

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