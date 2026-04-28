مولودية الجزائر تتجاوز أولمبيك آقبو وتقترب من اللقب الثالث تواليا

خطا نادي مولودية الجزائر، اليوم الثلاثاء، خطوة أخرى نحو التتويج بلقب الرابطة المحترفة للموسم الكروي 2025-2026، بعد فوزه على أولمبيك أقبو بنتيجة (2-1)، في لقاء مؤجل عن الجولة الـ19.

وبهذا الفوز، رفع “العميد” رصيده إلى 61 نقطة في 27 جولة، محققًا 19 انتصارًا، مقابل 4 تعادلات و4 هزائم. ليكون على بعد نقطة واحدة خلال الثلاث مباريات المتبقية في مشواره، من أجل حسم اللقب رسميًا.

ووسّع نادي مولودية الجزائر الفارق إلى 14 نقطة مؤقتًا عن وصيفه شبيبة الساورة الذي يملك 47 نقطة من 26 مباراة.

من جهته، يحتل أولمبيك أقبو المركز الثالث برصيد 44 نقطة، مقدمًا موسمًا مميزًا رغم الخسارة في هذه المواجهة.