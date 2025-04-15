مولودية الجزائر تشتكي الأخطاء التحكيمية في مواجهة آقبو و تطالب بمعاقبة غربال

إحتجت إدارة نادي مولودية الجزائر، عن أداء الطاقم التحكيمي في مواجهة أولمبيك آقبو، اليوم السبت، والتي خسرها الفريق بهدف دون رد.

في اللقاء المتأخر عن الجولة الـ21 من الرابطة المحترفة.

و وجهت إدارة “العميد” إتهامات للحكم الدولي مصطفى غربال، بارتكابه “أخطاء كارثية” أثرت بشكل مباشر على نتيجة المباراة، على حد تعبيرها عبر بيان نشرته على صفحتها الرسمية على منصة “فيسبوك”.

وأكدت الإدارة، في بيان شديد اللهجة أنها ستتقدّم بتقرير مفصل للجنة التحكيم. مطالبة بضرورة معاقبة الحكام المسيئين على غرار ما يحدث مع باقي الرسميين في منظومة الكرة الجزائرية.

وتساءلت الإدارة بمرارة عن غياب تقنية الـ”VAR” في مباريات الفريق خارج الديار، مؤكدة أن الأمر بات يتكرر بشكل “مستفز”، في حين تكون التقنية حاضرة في كل مباريات المولودية على أرضها.

وفي الختام، جددت إدارة المولودية، ثقتها في القائمين على كرة القدم الجزائرية ومسؤولي الاتحاد الجزائري للحدّ من هذه المهازل وتطوير مستوى التحكيم للنهوض بمستوى كرة القدم الجزائرية بشكل عام.