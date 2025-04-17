مولودية الجزائر تطعن في عقوبات “الكاف”

كشفت إدارة مولودية الجزائر، برئاسة حكيم حاج رجم، في بيان لها، اليوم الخميس، عن اتخاذها كافة الإجراءات للطعن في العقوبات التي سلطتها “الكاف” على الفريق.

وكانت لجنة الانضباط التابعة للاتحاد الإفريقي لكرة القدم قد أصدرت عقوباتها بخصوص مواجهتي مولودية الجزائر أمام أورلاندو بيراتس الجنوب إفريقي.

وعاقبت “الكاف” نادي المولودية بمباراتين دون جمهور، مع غرامات مالية بلغت 40 ألف دولار أمريكي بسبب استعمال الألعاب النارية والليزر ورمي المقذوفات أثناء مواجهة الذهاب.

فيما تمت معاقبة مناجير الفريق محمد خزروني بالإيقاف 4 لقاءات وغرامة مالية بـ15 ألف دولار أمريكي.

كما تم فرض غرامة قدرها 100,000 دولار أمريكي بسبب سوء سلوك اللاعبين وأعضاء الطاقم الفني. ما يعني غرامة إجمالية بـ 140 ألف دولار بحق الفريق.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور