مولودية الجزائر تطمئن الأنصار المتنقلين إلى الكونغو الديمقراطية

طمأنت إدارة نادي مولودية الجزائر، الأنصار المتنقلين إلى الكونغو الديمقراطية، لحضور مواجهة مازيمبي، غدا الثلاثاء، في إطار الجولة الأولى لدور مجموعات رابطة أبطال إفريقيا.

وكشفت إدارة المولودية، عبر بيان نشرته على صفحتها الرسمية على فيسبوك، أن حصة “العميد” من التذاكر الخاصة بلقاء تي بي مازيمبي الكونغولي ستكون متوفرة صباح يوم غدٍ الثلاثاء بداية من الساعة الـ𝟏𝟎:𝟎𝟎 بفندق “لوبومباشي” (غير بعيد عن الملعب).

وأوضحت الإدارة في البيان ذاته أن الأنصار سيتحصلون على التذاكر مجانًا مقابل الكشف عن بطاقة الهوية أو جواز السفر.

وتم تخصيص المدرج “A”، يمين المنصة الشرفية ومقاعد البدلاء، لجلوس أنصار الفريق.

للإشارة، سيواجه ممثل الكرة الجزائرية في منافسة دوري أبطال إفريقيا، مولودية الجزائر، غدا الثلاثاء، مستضيفه في الجولة الأولى لدور المجموعات، تي بي مازمبي، بداية من الساعة 14.00 بعد الظهر بالتوقيت المحلي، بملعب “تي بي مازمبي” بمدينة كامالاندو لوبومباشي.