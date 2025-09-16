مولودية الجزائر تفوز على “الحمراوة” في أول ظهور بملعب علي لابوانت

حقق نادي مولودية الجزائر، اليوم الثلاثاء، فوزًا ثمينًا وصعبًا على حساب ضيفه مولودية وهران بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

في اللقاء الذي جرى بملعب الشهيد علي لابوانت، في افتتاح الجولة الخامسة من الرابطة المحترفة.

دخلت عناصر “العميد” المباراة بقوة وافتتح باب التسجيل في الدقيقة الـ15 عبر المهاجم نعيجي، بعد تمريرة متقنة من زميله حلايمية.

غير أن رد الضيوف لم يتأخر، إذ تمكن غابي موتيسوا، من تعديل الكفة في الدقيقة الـ33، مستغلا ارتباكًا في الخط الخلفي للفريق العاصمي.

ردُّ أبناء العاصمة جاء سريعًا عن طريق بايازيد الذي استغل خطأً دفاعيًا قاتلًا من الوهرانيين وسجل الهدف الثاني في الدقيقة الـ38.

لكن المباراة ازدادت صعوبة بعد طرد ثابتي في الوقت بدل الضائع من الشوط الأول (45+).

النقص العددي أثقل كاهل المولودية، ما سمح لـ “الحمراوة” بالعودة مجددًا في النتيجة. حيث وقّع مولاي عبد القادر هدف التعادل في الدقيقة الـ69.

أصرّ لاعبو المولودية على خطف النقاط الثلاث، وتمكن الشاب حمادوش من تسجيل هدف الفوز القاتل في الدقيقة 90+3. وسط فرحة عارمة للاعبين بملعب علي لابوانت الذي شهد أول ظهور رسمي لفريقه الجديد.

وبفضل هذا الانتصار، رفعت مولودية الجزائر رصيده إلى 7 نقاط، اعتلى بها صدارة الترتيب مؤقتًا، مع بقاء مواجهتين مؤجلتين أمام شباب بلوزداد ونجم بن عكنون.

أما مولودية وهران، فتجمد رصيدها عند النقطة الـ7 في المركز الخامس.