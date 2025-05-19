مولودية الجزائر تقصف سطيف برباعية وشباب بلوزداد يعود بتعادل مخيّب من الشلف

حقق فريق مولودية الجزائر، بقيادة المدرب خالد بن يحيى، فوزا مهما، اليوم الاثنين، أمام ضيفه وفاق سطيف بنتيجة أربعة أهداف مقابل واحد.

وسجل محمد بنقورة ثنائية لمولودية الجزائر في الدقيقتين 21 و71، إضافة إلى محمد بن خماسة في الدقيقة 68 بطريقة جميلة، بينما سجل الهدف الأخير أكرم بوراس في الدقيقة 78.

ومن جهة أخرى، سجل الهدف الوحيد للوفاق، صالح بوشامة، في الدقيقة 49.

وانفرد فريق مولودية الجزائر بريادة ترتيب الرابطة المحترفة برصيد 49 نقطة، مبتعدا عن الوصيف شبيبة القبائل الذي يملك في رصيده 46.

وفي مباراة أخرى، عاد فريق شباب بلوزداد بتعادل مخيب من تنقله إلى الشلف لمواجهة الأولمبي المحلي، بهدف في كل شبكة.

وسجل هدف فريق شباب بلوزداد عبد الرحمان مزيان في الدقيقة 3، فيما عادل فريق “لايصو” النتيجة عن طريق رضوان بونوة في الدقيقة 51.

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