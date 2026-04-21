مولودية الجزائر تقلب الطاولة على نجم بن عكنون وتقترب من حسم اللقب

حقق نادي مولودية الجزائر، اليوم الثلاثاء، فوزًا مثيرًا أمام نجم بن عكنون، بعدما قلب تأخره إلى انتصار دراماتيكي في اللقاء الذي احتضنه ملعب 20 أوت 1955 بالعناصر.

ضمن تسوية رزنامة الجولة الـ18 من الرابطة المحترفة.

وشهدت المواجهة بداية قوية من أصحاب الأرض، إذ افتتح لكحل باب التسجيل في الدقيقة 14 عن طريق مخالفة مباشرة رائعة.

وردت المولودية في الشوط الثاني، حين تمكن فرحات من تعديل النتيجة في الدقيقة 50 بتسديدة قوية من خارج منطقة العمليات.

ولم تمر سوى دقائق قليلة حتى عاد نجم بن عكنون للتقدم عبر جعبوط في الدقيقة 57 بعد انفراد بالحارس رمضان، ليضع فريقه مجددًا في المقدمة.

غير أن “العميد” رفض الاستسلام، إذ عاد في الأنفاس الأخيرة من اللقاء، وعادل النتيجة عن طريق فرحات في الدقيقة 90+1 بتسديدة قوية من خارج المنطقة. قبل أن يخطف بايازيد هدف الفوز في الدقيقة 90+5 بعد تمريرة حاسمة من بانغورا، مانحًا فريقه ثلاث نقاط ثمينة.

وبهذا الفوز، رفع فريق مولودية الجزائر رصيده إلى 58 نقطة في صدارة الترتيب، موسعًا الفارق إلى 11 نقطة عن ملاحقه شبيبة الساورة. ليقترب بشكل كبير من حسم اللقب قبل أربع جولات من نهاية الموسم، والتتويج بالبطولة الثالثة تواليًا والعاشرة في تاريخه.