مولودية الجزائر تنهي تحضيراتها استعدادًا لمواجهة فاسيل الليبيري

أجرت تشكيلة مولودية الجزائر، مساء اليوم، آخر حصة تدريبية لها بالمركز التقني عبد الرحمان عوف بزرالدة، في إطار التحضيرات النهائية لمواجهة نادي فاسيل الليبيري، لحساب إياب الدور التمهيدي الأول من دوري أبطال إفريقيا.

وركّز الطاقم الفني بقيادة المدرب رولاني ماكوينا، على الجانبين الفني والتكتيكي، مع تخصيص وقت لمراجعة الكرات الثابتة وتحركات الخط الأمامي. في محاولة لتدارك بعض النقائص التي ظهرت في لقاء الذهاب.

من جانب آخر، أكد الطاقم الطبي للفريق جاهزية أغلب العناصر، باستثناء بعض الغيابات التي لن تؤثر على التعداد العام.

وظهر لاعبو “العميد” بمعنويات عالية وتركيز كبير، وسط دعم إداري وجماهيري لافت، يعكس حجم التطلعات المعقودة على الفريق هذا الموسم.

يذكر أن المباراة ستُجرى، غدا، في تمام الساعة الثامنة مساءً (20:00) بملعب علي عمار بالدويرة.