مولودية بجاية وعين تموشنت يتأهلان إلى ربع نهائي كأس الجزائر

تمكّن فريق مولودية بجاية من التأهل إلى الدور ربع النهائي من منافسة كأس الجزائر، عقب فوزه أمام شباب حي الجبل بثنائية نظيفة.

وسجل ثنائية مولودية بجاية، كل من يسعد، والمتألق فوزي يايا عن طريق ركلة جزاء. كانت كافية لقيادة أبناء بجاية للدور القادم.

من جهته، تأهل فريق شباب عين تموشنت إلى الدور ربع النهائي على حساب شباب بني تامو. بعد فوزه بهدف نظيف.

c إضغط عل

ى الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور[/caption]