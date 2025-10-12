مولودية قسنطينة تفوز على اتحاد العاصمة ودياً ببولوغين

انهزم فريق اتحاد العاصمة، بقيادة المدرب عبد الحق بن شيخة، أمام مولودية قسنطينة بنتيجة هدف دون مقابل.

في مباراة ودية جمعت بين الفريقين بملعب عمر حمادي ببولوغين. في إطار التحضيرات التي يجريها النادي العاصمي خلال فترة التوقف الدولي.

وأجريت المواجهة دون حضور الجمهور، إذ استغل الطاقمان الفنيان اللقاء لتجريب أكبر عدد ممكن من اللاعبين والوقوف على جاهزية التشكيلة قبل استئناف المنافسات الرسمية.

وقدم فريق مولودية قسنطينة، الناشط في بطولة القسم الثاني - هواة، أداءً جيداً أمام مضيفه اتحاد العاصمة. ما يؤكد نيته لعب ورقة الصعود.