مولودية وهران توضّح بخصوص تاريخ تأسيس النادي

أصدرت إدارة مولودية وهران، عبر خليتها الإعلامية، بيانًا رسميًا أوضحت فيه موقفها من الجدل القائم حول تاريخ تأسيس النادي.

وأكدت الإدارة أنها تابعت الموضوع عن كثب واطلعت على مختلف الأدلة والوثائق التاريخية. لتترسخ لديها القناعة بأن التأسيس الحقيقي يعود إلى سنة 1917، وليس سنة 1946 كما هو معتمد حاليًا.

وأشارت الإدارة، في بيانها، إلى أنها قامت بمراسلة الجهات الوصية المختصة. وتعمل بتنسيق تام مع النادي الهاوي من أجل ترسيم التاريخ الحقيقي للفريق. كما عبّرت عن دعمها المطلق لرئيس النادي الهاوي، السيد بارودي بللو، وللصحفي ياسين راشي الذي كلّف بمتابعة هذه القضية، معتبرة أن الملف يظل من صلاحيات النادي الهاوي.

في المقابل، طلبت إدارة المولودية من أنصارها تفهّم الوضع، مؤكدة أنها ملزمة مؤقتًا بالتعامل مع تاريخ 1946 بحكم أنه التاريخ المرسَّم إداريًا والمعتمد في الوثائق الرسمية. خاصة مع ضيق الوقت واقتراب انطلاق منافسات البطولة. وأوضحت أن أي تعديل يخص شعار النادي أو الأقمصة الرسمية أو الحسابات الرقمية أو اللوحات الإشهارية سيتم تأجيله إلى غاية صدور المصادقة الرسمية.

وختمت إدارة “الحمراوة” بيانها بالتأكيد على اعتزازها بتاريخ وهوية المولودية، والتزامها بمواصلة الجهود لترسيخ التاريخ الحقيقي للنادي العريق. قائلة: “عاشت المولودية بتاريخها ومجدها”، في رسالة واضحة للجماهير بأن المسألة لم تعد قضية إدارية فحسب، بل جزءًا من هوية النادي وذاكرته الجماعية.