مولودية وهران يخطف تعادلا مثيرًا أمام اتحاد العاصمة

خطف فريق مولودية وهران تعادلًا ثمينًا أمام مضيفه اتحاد العاصمة، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الخميس بملعب 5 جويلية الأولمبي، لحساب الجولة الـ15 من منافسة الرابطة المحترفة لكرة القدم.

ودخل اتحاد العاصمة اللقاء بنية تحقيق الفوز، ونجح في افتتاح باب التسجيل في الدقيقة الـ50 عن طريق المدافع آدم عليلات.

ورغم محاولات الاتحاد تعزيز النتيجة، أظهر فريق مولودية وهران عزيمة كبيرة ورفض الاستسلام، وواصل الضغط إلى غاية الدقائق الأخيرة من اللقاء. ليتمكن اللاعب ياسين عليان من تعديل النتيجة في الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع (90+4)، بهدف جميل منح فريقه نقطة ثمينة.

وبهذا التعادل، حافظ اتحاد العاصمة على المرتبة الثالثة في جدول الترتيب برصيد 24 نقطة، في حين ارتقى مولودية وهران إلى المركز الخامس بمجموع 23 نقطة، مواصلا نتائجه الإيجابية وتسلقه بثبات نحو المراكز المتقدمة.