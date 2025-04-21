مولودية وهران تفوز وديا بخماسية استعدادا لمواجهة أقبو

حقق فريق مولودية وهران، اليوم الاثنين، فوزا معنوياً على ضيفه اتحاد الكرمة الناشط في دوري الهواة “ما بين الرابطات”، ضمن المجموعة الغربية، بنتيجة خمسة أهداف مقابل هدف واحد، بملعب الشهيد أحمد زبانة.

وسجّل خماسية فريق “الحمراوة” كلٌّ من اللاعب الشاب عمران في الدقيقة الـ20، وشهر الدين بوخلدة صاحب الثنائية في الدقيقتين الـ33 والـ39. وكريم عريبي في الدقيقة الـ52. قبل أن يختتم اللاعب الصاعد من الفريق الرديف، غوجيل، مهرجان التهديف.

ويستعدّ المدرب عبد القادر عمراني ولاعبوه للمواجهة المرتقبة التي ستجمعهم بنادي أولمبيك أقبو، الجمعة المقبل، ضمن الجولة الـ24 من منافسة الرابطة المحترفة.

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