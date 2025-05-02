مولودية وهران تفوز وديا بثنائية أمام شباب تموشنت

خاض فريق مولودية وهران مباراة ودية تحضيرية أمام فريق شباب تموشنت، ضمن تحضيرات الفريق لباقي مشوار البطولة.

وتمكن فريق مولوديو وهران من تحقيق الفوز في هذا اللقاء التحضيري، بنتيجة هدفين دون رد، على حساب شباب تموشنت.

وحسب الصفحة الرسمية لمولودية وهران على فايسبوك، سجل هدفي الفريق في هذه المواجهة كلٌّ من غوجيل وبوخلدة.

يذكر أن فريق مولودية وهران يصارع من أجل ضمان البقاء ضمن الرابطة المحترفة خلال ما تبقى من مباريات الموسم الجاري.