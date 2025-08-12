مولودية وهران.. تقديم فيلود مدربا جديدا للفريق ولهبهاب مساعدا له

قدمت إدارة نادي مولودية وهران، اليوم الثلاثاء، الفرنسي هيبار فيلود، مدربا جديدا للفريق بعقد يمتد موسمين.

فيلود من الأسماء المعروفة في الساحة الإفريقية، إذ يمتلك تجربة طويلة أشرف فيها على عدة أندية ومنتخبات. ما يعزز طموحات مولودية وهران في العودة إلى الواجهة وتحقيق موسم ناجح.

وفي إطار تدعيم الطاقم الفني، تم تعيين منير لهباب مدربًا مساعدًا ضمن الجهاز الفني الجديد. ليُشكّل إلى جانب فيلود فريق عمل متكامل يراهن عليه لتحضير المجموعة بالشكل الأمثل.