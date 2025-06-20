مولودية وهران تكتسح اتحاد العاصمة برباعية وتعادل مثير بين “السياسي” والساورة

أنهى فريق مولودية وهران موسمه الكروي بفوز عريض ومفاجئ على حساب اتحاد العاصمة بنتيجة أربعة أهداف دون رد، في مباراة أقيمت ضمن الجولة الأخيرة من الرابطة المحترفة.

وبهذا الفوز المميز، يحتل أبناء “الباهية” الموسم في المرتبة الثامنة مؤقتاً برصيد 40 نقطة، وهو الرصيد نفسه لاتحاد العاصمة الذي تراجع للمرتبة السابعة بفارق الأهداف.

في لقاء آخر، عاد شبيبة الساورة بتعادل ثمين أمام شباب قسنطينة بنتيجة هدفين مقابل هدفين. في مباراة مثيرة احتضنها ملعب الشهيد حملاوي.

وبهذا التعادل، أنهى فريق “السياسي” موسمه في المركز التاسع بـ39 نقطة، بينما حافظ “نسور الجنوب” على المركز الرابع بـ43 نقطة.

وتعَدُّ هذه النتائج ختامًا ساخنًا لموسم مليء بالتقلبات، أكدت فيه مولودية وهران عودتها القوية، في حين فوت اتحاد العاصمة فرصة إنهاء الموسم ضمن كوكبة المقدمة.