مولودية الجزائر تُتوّج باللقب العاشر وتُواصل الهيمنة بلقب ثالث تواليًا

تُوّج فريق مولودية الجزائر رسميًا بلقب الرابطة المحترفة الأولى الجزائرية للموسم الجاري، عقب تعادله أمام ضيفه مستقبل الرويسات بنتيجة هدف مقابل هدف، في قمة الجولة الـ28 التي احتضنها ملعب علي لابوانت بالدويرة وسط أجواء جماهيرية مميزة.

ودخل “العميد” المباراة بعزيمة كبيرة من أجل حسم اللقب قبل جولتين عن نهاية الموسم، وهو ما تحقق رغم التعادل في الأنفاس الأخيرة. وافتتح المهاجم محمد بانغورا باب التسجيل لمولودية الجزائر في الدقيقة 22 بعد مرحلة أولى سيطر فيها أصحاب الأرض على مجريات اللعب، قبل أن يخطف خير الدين مرزوقي هدف التعادل لمستقبل الرويسات في الدقيقة 94، مفاجئًا جماهير المولودية التي كانت تستعد للاحتفال بالفوز.

ورغم التعادل، نجح النادي العاصمي في حسم البطولة رسميًا بعدما رفع رصيده إلى 62 نقطة، مبتعدًا بفارق مريح عن أقرب ملاحقيه، ليضيف اللقب العاشر إلى خزائنه والثالث تواليًا، مؤكّدًا هيمنته على الكرة الجزائرية في السنوات الأخيرة.

ويُحسب هذا الإنجاز للمدرب خالد بن يحيى الذي قاد الفريق بثبات نحو منصة التتويج، رفقة مجموعة قدّمت موسمًا منتظمًا ونجحت في التعامل مع ضغط المنافسة حتى الجولات الأخيرة.

وسيخوض مولودية الجزائر ما تبقى من الموسم بأريحية كبيرة، حيث يتنقل في الجولة المقبلة إلى سطيف لمواجهة الوفاق المحلي، قبل أن يستقبل أولمبي الشلف في ختام البطولة بملعب علي لابوانت، وسط تطلعات جماهيره للاحتفال بلقب جديد يكرّس عودة “العميد” القوية إلى الواجهة.