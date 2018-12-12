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مولود: أخي أذلني وعذبني بأبشع أنواع التعذيب ولا أحد تجرأ وأنقذني

المجتمع
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مولود: أخي أذلني وعذبني بأبشع أنواع التعذيب ولا أحد تجرأ وأنقذني
بقلم م . فيصل

صرح مولود أخوه من أبيه أذله وعذبه بأبشع أنواع التعذيب ولا أحد تجرأ وأنقذنه منه عندما كان طفل.

وأضاف في حصة ما وراء الجدران أن أخوه كان يبيته بين النافذة والجاجر الحديدي طيلة الليل لمدة3 ايام في الشتاء .

وكان يلبسني شورت يجبرني على تحضير له القهوة، ومارس علينا كل أنواع التعذيب، والإهانة “حسبي الله ونعم الوكيل”.

كما قام بضربي بسلسلة حديدية لدراجة وعلقني في المرحاض من رجلي ورأسي أسفل لمدة يومين دون أية رحمة أوشفقة.

وقال مولود أنه في يوم من أيام إختبئ داخل برميل خوفا من أن يراه أخوه ويعذبه.


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