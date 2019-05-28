مولود متزوج يسعى من أجل التعدد بما يرضي الله

مولود من ولاية تيبازة، رجل متقاعد من مؤسسة عمومية يبلغ من العمر 60 سنة، يمتلك مسكنا خاصا.

متزوج ويسعى من أجل التعدد بما يرضي الله مع امرأة ناضجة مقتنعة بالمبدأ.

يفضل أن تكون شريكة حياته من الجزائر العاصمة أو إحدى المدن المجاورة، لا يتجاوز عمرها 55 سنة.

لا يمانع إن كانت أرملة أو مطلقة من دون أولاد، يقبلها عاملة أو ماكثة في البيت، يعدها بالإحسان وراحة البال.

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