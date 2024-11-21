قال رئيس مجلس تجديد الاقتصاد الجزائري، كمال مولى، إن اجتماع العمل المخصص للصادرات، الذي ترأسه رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون كان مهما ومثمرا.

وأوضح رئيس مجلس تجديد الاقتصاد الجزائري، أنه تم خلال اللقاء التطرق إلى الاقتصاد بصفة عامة والصادرات بصفة خاصة. كما تم تقديم حوصلة لما أنجز وما سينجز مستقبلا.

وأضاف مولى:” تطرقنا أيضا أيضا إلى دور المؤسسات، حيث حددنا هدف إنشاء 20 ألف مؤسسة لزيادة صادراتنا خارج المحروقات.”

مولى : تحدثنا خلال الاجتماع عن دور المؤسسات في رفع الصادرات

مولى : هدفنا إنشاء 20 ألف مؤسسة لزيادة صادراتنا خارج المحروقات