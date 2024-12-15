مولى: “الرئيس تبون أسدى توجيهات صارمة برفع جميع القيود والعراقيل”

قال رئيس مجلس تجديد الاقتصاد الجزائري، كمال مولى، إن “رفع وتيرة الصادرات خارج المحروقات كانت صلب الاجتماع حول الصادرات مع رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون”

وفي تصريح صحفي بمقر رئاسة الجمهورية عقب الاجتماع, أكد مولى بوخاري أن “الاجتماع كان مثمرا، أين تم التطرق فيه إلى حوصلة 2024، وكذا عن جميع الصعوبات التي تعرقل التصدير.”

وأضاف مولى في السياق ذاته، أن “الرئيس تبون أعطى قرارات صارمة بمرافقة ميدانية ورفع جميع القيود والعراقيل للمتعاملين الاقتصاديين خاصة في التصدير.