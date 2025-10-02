مولى: معرض التجارة البينية الإفريقية بالجزائر سيفتح آفاقا اقتصادية واسعة

كشف رئيس مجلس التجديد الاقتصادي الجزائري كمال مولى، أن معرض التجارة البينية الإفريقية IATF 2025 بالجزائر سيفتح آفاقا اقتصادية واسعة وجديدة.

وأضاف مولى في كلمة له خلال لقاء رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، مع المتعاملين الإقتصاديين. من أجل تعزيز نجاح معرض التجارة البينية الإفريقية IATF2025. أنه سيتم العمل على تجسيد وتنفيذ العقود والاتفاقيات التي تم إمضاؤها في المعرض.

وأوضح مولى، أنه سيتم متابعة كل الاتفاقيات من أجل تجسيدها على أرض الواقع وكسب وتعزيز ثقة الشركاء الأفارقة

