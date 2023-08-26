مولى وسجاتي على موعد مع نهائي سباق 800 متر للبطولة العالمية

يخوض الثنائي الجزائري سليمان مولى، وجمال سجاتي، اليوم السبت، نهائي سباق 800 متر للبطولة العالمية لألعاب القوى.

وكشفت الصفحة الرسمية للجنة الأولمبية الجزائرية، بأن هذا السباق النهائي مقرر انطلاقا من الساعة السابعة مساء.

كما أبدت ذات الهيئة دعمها الكامل لكل من مولى، وسجاتي، في هذا السباق، على أمل اهداء الجزائر الميداليتين الذهبية والفضية.

يذكر مدينة بودابست المجرية، تحتضن هذه الطبعة الـ19 من البطولة العالمية لألعاب القوة، إلى غاية 27 أوت الجاري.