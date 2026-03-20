مولى يتأهل لنصف نهائي بطولة العالم لألعاب القوى داخل القاعة 2026

سجل العداء الجزائري، سليمان مولى، اليوم الجمعة، تأهله إلى الدور نصف النهائي لسباق 800 متر، ضمن منافسات بطولة العالم لألعاب القوى داخل القاعة 2026 المقامة في بولندا.

بعد أداء تنافسي قوي في التصفيات. وحل مولى في المركز الثالث خلال التصفية الثالثة بتوقيت 1:46.13، ليضمن تأهله عبر أفضل التواقيت، بعدما لم يتمكن من حجز بطاقة العبور المباشر.

في المقابل، غادر العداء الجزائري محمد علي ڨواند المنافسة مبكرا، عقب حلوله ثالثا في التصفية الخامسة بتوقيت 1:48.20، وهو توقيت لم يكن كافيا للتأهل إلى الدور نصف النهائي.