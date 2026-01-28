مولى يتباحث مع رئيسة جمعية فرنسا–الجزائر آفاق التعاون والاستثمار

التقى كامل مولى رئيس مجلس التجديد الاقتصادي الجزائري، بسيغولين رويال، رئيسة جمعية فرنسا-الجزائر، على هامش زيارتها إلى الجزائر.

وأوضح كمال مولى عبر صفحته على فايسبوك، أن المباحثات تناولت القضايا الاقتصادية. وآفاق التعاون في مجالات التجارة والاستثمار وتطوير المؤسسات.

من جهتخا، أعربت سيغولين رويال، عن رغبة الجمعية في اعتماد مقاربة بنّاءة تهدف إلى مواكبة المبادرات الاقتصادية. وتشجيع حوار بناء بين الفاعلين المعنيين.

كما شددت على التزام الجمعية بالمساهمة في إرساء أطر عمل ملائمة تعزّز الاستقرار والوضوح. واستدامة المشاريع الاقتصادية.

هذا وذكّر مولى بأن الأولويات الاقتصادية للجزائر تتطلب استجابات ملموسة وفورية. ولا سيما في ما يتعلق بتطوير المؤسسات الوطنية. وأكد على ضرورة تعزيز القدرات الإنتاجية من أجل بلوغ أهداف الأمن الغذائي والصحي والطاقوي. وهو ما يبرّر تنويع الشراكات ومصادر التموين على الصعيد الدولي.

وقد اتفق كلّ من مجلس التجديد الاقتصادي الجزائري (CREA) وجمعية فرنسا–الجزائر (AFA). على مواصلة حوار منتظم بين المؤسستين، بهدف تحديد الشروط الكفيلة بتهيئة بيئة مواتية للمبادرات الاقتصادية. والاستثمار، بما يخدم المصالح المشتركة.

