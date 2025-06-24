مولى يتباحث مع  وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار العماني

إلتقى رئيس مجلس التجديد الإقتصادي الجزائري كمال مولى وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار بسلطنة عمان، قيس بن محمد اليوسف والوفد المرافق له.

اللقاء جرى على هامش أشغال المنتدى الاقتصادي الجزائري العماني وحضره العديد من المتعاملين الإقتصاديين.

وكان اللقاء فرصة للحديث حول مناخ الاستثمار والعمل على تطوير شراكات جديدة “رابح/رابح”.

كما تم التطرق إلى تعزيزا لسبل العلاقات التي تدخل في إطار التعاون والتبادل الإقتصادي والتجاري بين البلدين.

واتفق الطرفان على تحضير زيارة لوفد إقتصادي جزائري متكون من رجال أعمال ناشطين في كل من القطاع العمومي والخاص الى سلطنة عمان.

وهذا في إطار تعزيز الإنتاج المشترك والمبادلات التجارية بين الجزائر وسلطنة عمان .