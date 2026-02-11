مولى يجتمع بأعضاء المكتب التنفيذي الجديد لمجلس التجديد الإقتصادي

عقد اليوم إجتماع أعضاء المكتب التنفيذي الجديد لمجلس التجديد الإقتصادي الجزائري CREA. برئاسة كمال مولى على مستوى مقر المجلس.

وقد شكّل اللقاء فرصةً لمناقشة عدة نقاط أساسية وجوهرية، أبرزها دعم المستثمرين ومرافقتهم. وتعزيز القدرة التنافسية للشركات، لاسيما في المناطق التي تتمتع بإمكانات اقتصادية وصناعية كبيرة.

