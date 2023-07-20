مولى يعلن عن إنشاء مجلس أعمال جزائري-صيني

أعلن رئيس مجلس التجديد الاقتصادي الجزائري، كمال مولى، عن إنشاء مجلس أعمال جزائري-صيني. وهذا بهدف “تعزيز الروابط بين مختلف الفاعلين الاقتصادين” في البلدين.

كما نوه مولى، خلال منتدى الأعمال الجزائري-الصيني بحرص الرئيس تبون على”تشجيع وتعزيز التعاون الاقتصادي مع الصين”.

و لفت مولى إلى أن مناخ الأعمال بالجزائر سجل “تحسنا ملحوظا” بفضل الإصلاحات التي باشرها الرئيس تبون. داعيا المؤسسات الصينية الى رفع مستوى التعاون الاقتصادي مع المتعاملين الاقتصادين الجزائريين والاستفادة من الإمكانيات والمزايا التي توفرها الجزائر”.

وتم في ختام منتدى الأعمال الجزائري-الصيني التوقيع على 12 اتفاقية تعاون وشراكة بين مؤسسات جزائرية عمومية وخاصة مع نظيراتها من الصين. تخص مشاريع في عدة قطاعات منها تكنولوجيا المعلومات والاتصالات, الصناعة الصيدلانية, الطاقة والنقل والصناعات الغذائية.