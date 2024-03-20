مولى يكشف محاور لقائه مع رئيس الجمهورية 

أكد رئيس مجلس تجديد الاقتصاد الجزائري، كمال مولى، اليوم عقب لقائه برئيس الجمهورية، أن هيئته ستبقى في خدمة المواطن والبلاد.

وفي تصريح له أوضح مولى أن هذا اللقاء كان “جد مثمر” وتم خلاله التطرق إلى “العديد من الجوانب المتعلقة بالاقتصاد وتحسين مناخ الأعمال وكذا العراقيل التي يواجهها المتعامل الاقتصادي الجزائري”.

وأضاف مولى أنه تم التطرق في ذات اللقاء إلى “الشق المتعلق بازدهار الصناعة الجزائرية والذهاب نحو الاكتفاء الذاتي، خاصة في الصناعة التحويلية وصناعة المدخلات”.

كما أكد مولى أنه تطرق خلال لقاءه بالرئيس تبون إلى مسألة القدرة الشرائية التي تحظى بـ”اهتمام خاص من قبل رئيس الجمهورية الذي كان قد بعث برسالة إلى كل المتعاملين الاقتصاديين الجزائريين الذين ساهموا في مبادرة مجلس تجديد الاقتصاد الجزائري لتخفيض الأسعار خلال شهر رمضان المبارك”.

وثمن كمال مولى “التجاوب الكبير الذي أبداه هؤلاء، حيث تم تسجيل انخفاض في الأسعار ووفرة السلع في السوق الوطنية” .

وفي الأخيرجدد مولى شكره لرئيس الجمهورية، مؤكدا أن مجلس تجديد الاقتصاد الجزائري “سيبقى في خدمة البلاد والعباد”.

واستقبل رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، اليوم الأربعاء، وفدا من مجلس تجديد الاقتصاد الجزائري، الذي يقوده كمال مولى.

وبهذه المناسبة أكد رئيس الجمهورية أن مجلس تجديد الاقتصاد الجزائري هو منظمةٌ مواطناتية، بما تضمّه من أعضاء وطنيين ونزهاء.

كما شجع الرئيس تبون المجلس ومن خلالهم جميع المتعاملين الاقتصاديين على المضي قدما، في تطوير الاقتصاد الوطني. رغم محاولات استهدافها وتشويه سمعتها من أزلام العصابة، التي تلفظ أنفاسها الأخيرة.

كما تناول اللقاء مجمل المشاريع الاستثمارية من نوفمبر 2022 إلى نهاية فيفري 2024. حيث بلغت 6103 مشروع بقيمة 3068 مليار دينار، مما يسمح بخلق 150 ألف منصب شغل مباشر.