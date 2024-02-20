مولى: 95 بالمائة إكتفاء ذاتي في مواد التغليف والتوظيب واللجوء إلى التصدير

قال كمال مولى رئيس مجلس التجديد الإقتصادي الجزائري، إنّ الجزائر عرفت في الآونة الأخيرة صناعة قوية خاصة في مجال التعبئة والتغليف. أين حققت الاكتفاء الذاتي وتوجهت نحو التصدير.

وأضاف مولى على هامش افتتاح الطبعة الثالثة لمعرض الأغذية والتغليف، اليوم الثلاثاء بصافكس الجزائر العاصمة. أن المعرض مهم بالنسبة للصناعة الجزائرية. لأن كل الصناعات تتطلب تعبئة وتغليف المنتوج. مشيرا إلى أن العديد من مواد التغليف والتوظيب كانت الجزائر تستوردهم سابقا، غير أنه يتم اليوم تصنيعهم في الجزائر من أجل خلق تنافسية حقيقية والوصول إلى منتوج محالي 100 بالمائة.

وأوضح في سياق ذي صلة، أن عدة علامات دخلت مجال التوظيب والتغليف في الجزائر الخاصة بالمنتوجات الغذائية أو الصناعية. داعيا إلى ضرورة توفير كل العوامل من أجل إنجاح هذه الصناعة خاصة في ظل التنافسية والتطوّر التي يعرفها المنتوج الجزائري.

وأكد مولى، أن الجزائر حققت اكتفاءً ذاتيا قارب 95 بالمائة في مواد التغليف والتعبئة والتوظيب. أين يتم حاليا اللجوء إلى تصدير الفائض.