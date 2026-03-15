مولى يشرف على توزيع 5 آلاف كسوة عيد لفائدة الأيتام عبر 40 ولاية

أشرف، أمس السبت، رئيس مجلس التجديد الاقتصادي الجزائري (CREA)، كمال مولى، إلى جانب رئيس جمعية كافل اليتيم الخيرية، علي شعواطي، وبحضور عدد من أعضاء مجلس التجديد الاقتصادي الجزائري، على انطلاق عملية توزيع 5 آلاف كسوة عيد موجهة لفائدة أطفال أيتام عبر 40 ولاية من الوطن.

وفي هذا الإطار، تقدم مجلس التجديد الاقتصادي الجزائري (CREA) بأسمى عبارات الشكر والتقدير لجميع المتعاملين الاقتصاديين الذين ساهموا في إدخال البهجة والسرور على قلوب الأيتام.

وأكد المجلس أن هذه المبادرة التضامنية مكنت، بفضل سخاء المتعاملين الاقتصاديين، من مرافقة هؤلاء الأطفال خلال هذا اليوم المبارك، مشيرًا إلى أن كل لفتة تضامن تجاههم تعزز روح الأخوة ووحدة الأمة.