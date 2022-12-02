قناة النهار “مومن آيت قاسي: التكنولوجيا هي إحدى اسباب الإنجازات الكبيرة في مونديال قطر للمنتخبات “الصغيرة بقلم قناة النهار نشر في 02 ديسمبر 2022 - 23:40 مونديال قطر شارك غرِّد أرسل 42 0 “مومن آيت قاسي: التكنولوجيا هي إحدى اسباب الإنجازات الكبيرة في مونديال قطر للمنتخبات “الصغيرة إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور رابط دائم : https://nhar.tv/nOakJ اقرأ أيضا شوفو حكايتي: أسماء.. حكاية مـ ـؤلمة لإمرأة تكتشف أنها مُتّبنية قناة النهار 13 نوفمبر بائعي الأكياس البلاستيكية.. أجور يومية زهيدة ورزق حلال قناة النهار 30 نوفمبر صريح جدا : الجزائريون يستبشورن خيرا بدفتر الشروط المنظم لنشاط استيراد السيارات قناة النهار 18 نوفمبر إنتشار الأنفلونزا الموسمية.. هذه هي الإحتياطات الواجب إتباعها للوقاسة منها قناة النهار 19 نوفمبر حادثة إطلاق النـ ـار على لصوص المواشي بتبسة.. النهار تقتصي الحقيقة قناة النهار 27 نوفمبر دلال خير: طفل مصاب بالصمم يحتاج إلى عملية زراعة قوقعة وعائلته تعاني الفقر والحرمان قناة النهار 02 ديسمبر سيد علي.. ضحـ ـية إعتـ ـداء بحمض "الاسيد" ببئر توتة يحكي معاناته قناة النهار 23 نوفمبر معرفة نسبة السكر في المواد الغذائية.. ثقافة غائبة عند بعض الجزائريين قناة النهار 16 نوفمبر فاسألوا : الكلام بغير ذكر الله قناة النهار 02 ديسمبر وزير التربية : أكثر من 25 ألف أستاذ سيستفيدون من الترقية عن طريق الإمتحان المهني قناة النهار 24 نوفمبر