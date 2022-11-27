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قناة النهار

مومن آيت قاسي: المدرب السابق للمغرب “وحيد حليلوزيتش” ترك كتلة دفاعية صلبة وممتازة

بقلم قناة النهار
مومن آيت قاسي: المدرب السابق للمغرب “وحيد حليلوزيتش” ترك كتلة دفاعية صلبة وممتازة
مونديال قطر
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