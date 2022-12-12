قناة النهار “مومن آيت قاسي:” المشكل ليس في المدرب وإنما في التكوين وهناك من يريد تدمير الاكاديميات بقلم قناة النهار نشر في 12 ديسمبر 2022 - 22:57 رياضة شارك غرِّد أرسل 85 0 إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور رابط دائم : https://nhar.tv/3NghC اقرأ أيضا شوقي بوخزاني: شركة موبيليس لديها أكبر عدد من الزبائن على المستوى الوطني بأكثر من 21 مليون مشترك قناة النهار 23 نوفمبر "أمن العاصمة يوقف شبكة مختصة في تنظيم رحلات "الحرقة قناة النهار 30 نوفمبر مومن أيت قاسي: المنتخب الهولندي تأهل بأقل جهد لكن لا أرشحه للذهاب بعيدا قناة النهار 29 نوفمبر طالع هابط: شاهد كيف تعامل شركة إيديفال عمالها في عز موسم الشتاء قناة النهار 04 ديسمبر الملابس الشتوية.. صنع في الجزائر يحاول فرض نفسه قناة النهار 22 نوفمبر الجزائريون يؤدون صلاة الاستسقاء عبر مختلف مساجد الوطن قناة النهار 10 ديسمبر حسين آشيو: البرازيليون يتوارثون موهبة كرة القدم على عكس البعض الذين يحسدون بعضهم البعض قناة النهار 07 ديسمبر طبيبكم: سرطان الثدي.. الكشف المبكر قناة النهار 26 نوفمبر لماذا أنت بالذّات هو المعني دائما؟..حكاية وعبرة قناة النهار 08 ديسمبر الوزير الأول يجري محادثات مع رئيسة الحكومة التونسية قناة النهار 28 نوفمبر