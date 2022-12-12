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قناة النهار

“مومن آيت قاسي:” المشكل ليس في المدرب وإنما في التكوين وهناك من يريد تدمير الاكاديميات

بقلم قناة النهار
“مومن آيت قاسي:” المشكل ليس في المدرب وإنما في التكوين وهناك من يريد تدمير الاكاديميات
رياضة
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