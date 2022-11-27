قناة النهار “مومن آيت قاسي: “المغرب قلد الجزائر في بلماضي الذي فزنا به في إفريقيا بقلم قناة النهار نشر في 27 نوفمبر 2022 - 23:28 مونديال قطر شارك غرِّد أرسل 100 0 إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور رابط دائم : https://nhar.tv/TM2aH اقرأ أيضا إبراهيم الشنوي يمثل مشهد الجزائري والأمريكي كي تسلفلو دراهم كيفاش يرجعلك .. تشبع ضحك قناة النهار 09 نوفمبر فالحلوة والمرة: زوجان مجاهدان يستذكران أيام الثورة التحريرية ويستحضران مشاهد الماضي قناة النهار 07 نوفمبر "وزير الطاقة :" ضرورة إنشاء إطار مناسب لترقية السوق والإسثتمار في الطاقات المتجددة قناة النهار 22 نوفمبر طالع هابط: النوي يرصد معاناة سكان دوار الزرزور بتيارت ويكشف حياة البدائية التي يعيشونها قناة النهار 10 نوفمبر غليزان : فلاحو منطقة بلعسل يرفعون التحدي ويستغلون أراضي مالحة للزراعة قناة النهار 07 نوفمبر هذه هي شروط الإستفادة من العطلة غير المدفوعة الأجر لإنشاء مؤسسة قناة النهار 09 نوفمبر الأمن يطيح بجماعة أشرار تستعمل سـ ـلاح ناري لغرض السـ ـرقة قناة النهار 15 نوفمبر حسين آشيو: مشكل الجزائريين أنهم يفتحون "القديم" ونقولها ونعاودها.. "رونار" تاع منتخبات وليس أندية قناة النهار 22 نوفمبر العاصمة: توقيف 08 أشخاص وحجز 01 كيلوغرام من المخـ.درات بالدرارية قناة النهار 22 نوفمبر مفيدة عداس: التنمر يؤثر على الإنسان و لايجب السكوت عليه قناة النهار 17 نوفمبر